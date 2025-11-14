Türkiye, İşitme Engelliler Futbol Turnuvasında İran'ı Yendi

STAT: J-village

HAKEMLER: Nino Lantınk, Shoichiro Suzuki, Yoshaki Sasaki

TÜRKİYE: Recep Arınç Orta - Murat Bek, Mahmut Aktaş, Emre Can Dönmez (Dk. 46 Zubeyir Nalbant), Ahmet Ergin, Fırat Kaya, Eşref Metin Su (Dk. 90+3 Muhammed Mustafa Yıldız), Musa Bulut (Dk. 83 Zindan Altın), Emre Kılınç, Bora Özdemir (Dk. 69 Diyar Yılmaz), İmamettin Sunmez (Dk. 69 Mert Ali Özen)

İRAN: Mohammad Gheidi - Hassan Mohammed, Abdolmahdi Hamouri, Ali Salimisiahkolaei (Dk. 69 Azali Zeinalvand), Mohsen Farzıkkakavand, Milad Mohammadi, Hossein Mesbahi, İman Mohebi Abkenar (Dk. 63 Mahdi Karamali), Shain Fasihi, Amir Reza (Dk. 89 Reza Herab), Sina Saberikian

GOLLER: Dk. 27 Musa Bulut, Dk. 79 (P) Fırat Kaya ( Türkiye ), Dk. 5 Ali Salimisiahkolaei ( İran )

SARI KARTLAR: Murat Bek, Can Emre Dönmez ( Türkiye ) - Ali Salimisiahkolaei, Amirhossein Esmailiesfandouni, Reza Amir ( İran )

Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, 25'inci Deaflympics Oyunları'ndaki ilk maçında İran'ı 2-1 mağlup etti. Milliler, gruptaki ikinci maçında 16 Kasım Pazar günü TSİ 06.00'da Büyük Britanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 3 takımlı grupta bu maçı kazanması halinde bir üst tura çıkacak.

5'inci dakikada gelişen İran öne geçti. Kazanılan kornerde Mahdi Karamali'nin ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ali Salimisiahkolaei'nin kafa vuruşunda top savunmaya çarparak ağlara gitti: 0-1.

27'nci dakikada Türkiye eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen Türkiye atağında topla buluşan Musa Bulut, İran savunmasının müdahalesine rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

76'ncı dakikada Türkiye penaltı kazandı. Musa Bulut, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesi sonrasında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Fırat Kaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Kalan bölümünde oyunu kontrolünde tutan Ay-yıldızlılar, rakibe pozisyon vermedi ve organizasyondaki ilk maçında sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.