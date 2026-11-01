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DÜNYANIN kıtalar arasında koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan Türkiye İş Bankası 48'inci İstanbul Maratonu başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinden 09.00'da başlayan 42 kilometrelik ana yarışta, 27 erkek ve 16 kadın olmak üzere 43 elit atlet de mücadele ediyor.

Dünya Atletizm Birliği'nin 'Gold Label' kategorisinde yer alan organizasyonda 48'inci İstanbul Maratonu'na 143 ülkeden toplam 45 bin 679 kişi kayıt yaptırdı. Organizasyonda 42 kilometrelik yarışa 8 bin 427, 15,5 kilometrelik yarışa 14 bin 781, kurumsal koşuya 17 bin 471 ve halk koşusuna 5 bin kişi kayıt oldu. Maratonun startını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk ve protokol üyeleri verdi. Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışının startı verilirken, ana yarış olan 42 kilometrelik parkur saat 09.00'da başladı.

MARATON SULTANAHMET MEYDANI'NDA SONA ERECEK

42 kilometrelik ana yarışta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçecek sporcular, Beşiktaş ve Galata Köprüsü üzerinden tarihi yarımadaya ulaşacak. Kennedy Caddesi'ni takip ederek sahil boyunca Bakırköy'e ilerleyecek atletler, buradan dönüş yaparak sahil yolu üzerinden Gülhane Parkı'na gelecek. Sporcular, yarışı Sultanahmet Meydanı'nda tamamlayacak.

15,5 kilometrelik yarışta sporcular, Yenikapı'ya kadar ana maratonla aynı güzergahı takip edecek. Kurumsal koşu ve halk koşusuna katılanlar ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı üzerinden Dolmabahçe'ye ulaşarak yarışı tamamlayacak.

ŞAMPİYONLARA 50'ŞER BİN DOLAR ÖDÜL

Türkiye İş Bankası 48'inci İstanbul Maratonu'nun 42 kilometrelik ana yarışında kadınlar ve erkeklerde birinci olan sporculara 50'şer bin dolar para ödülü verilecek. Parkur rekorunun kırılması durumunda şampiyonlar 5'er bin dolar daha kazanacak. Kadınlar ve erkeklerde ilk 8 sırayı alan atletlere 190 bin dolar ödül dağıtılacak.

Yerli atletler kategorisinde ilk 5'e giren sporcular toplam 500 bin lira ödülün sahibi olacak. Organizasyonda tüm kategorilerde derece elde eden atletlere dağıtılacak toplam para ödülü ise 12 milyon lirayı bulacak.

PARKUR VE BAĞLANTI YOLLARI TRAFİĞE KAPATILDI

Maraton nedeniyle parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan itibaren ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur yollarında trafik akışı durduruldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 14.00'te, Avrasya Tüneli'nin saat 15.00'te, tüm parkurun ise saat 15.30'da yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı