Türk Hentbolu 50. Yıl Gala Gecesi: Geçmiş ve Gelecek Değerlendirildi

Türkiye Hentbol Federasyonunun kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen gala gecesinde, Türk hentbolunun tarihi ve geleceği değerlendirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun Ankara'daki merkez tesislerinde düzenlenen gala programına yurt içinden ve yurt dışından hentbola emek veren çok sayıda davetli katıldı.

Program, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kaptanı, Erkekler Süper Lig ekibi Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediye spor'un oyuncusu Cemal Kütahya, eşi Pelin Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya ile depremde yaşamını yitiren bütün vatandaşlara saygı duruşuyla başladı.

Galada açık alan hentbolunun Türkiye'ye 100 yıl önce gelişi, Türkiye Hentbol Federasyonunun 4 Şubat 1976'da Ankara'da küçük bir odada kuruluşu, Türk hentboluna emek veren başta federasyonun kurucu başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim olmak üzere bütün hentbolseverlerin çalışmalarının anlatıldığı, milli takımların eski maçlarının, tarihi başarılarının anıldığı "Türk Hentbol Belgeseli"nden de bir bölüm izletildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, gecedeki konuşmasında, geceye katılan bütün hentbolseverler ile Avrupa ve uluslararası hentbol federasyonlarından gelen temsilcilere teşekkür ederek, "Federasyonumuzun kurucusu Prof. Dr. Yaşar Sevim olmak üzere Türk hentbolu için sahada ve saha dışında emek harcayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğin Türk hentbolunu inşa etme irade ve kararlılığımızı bu akşam bir kez daha ortaya koyacağız. Hentbol bizim için yalnızca bir spor dalı değil salonlarda kurulan hayaller, verilen emek, öğrenilen disiplin, kazanılan öz güven ve ömür boyu sürecek dostluklardır. Hentbol birliktir, ay-yıldızlı bayrağımızın altında tek yürek olmaktır." ifadelerini kullandı.

Hentbolun yalnızca sporcu değil, iyi bireyler yetiştirdiğine dikkati çeken Çebi, "Bu yüzden altyapı yatırımlarını bir seçenek değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu kapsamda yetenek taraması çalışmalarımızı kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Uluslararası organizasyonlarda bayrağımızı gururla dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dünyanın dört bir yanında okutmak, Türk hentbolunun gücünü ve potansiyelini tüm dünyaya göstermek istiyor ve bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz." diye konuştu.

Birçok alanda yenilikler yaptıklarını dile getiren Çebi, "Bu belgesel, yarım asırlık geçmişimizde sadece neler yaptığımızı değil aynı zamanda neden büyük bir azim ve gayretle en iyisini yapmak zorunda olduğumuzu da hatırlatıyor. Türk hentbolunu tüm camiamızın el ele vermesiyle milletimizin gönlünde layık olduğu yere taşıyacağımıza, dünya arenasında hak ettiği saygınlığa kavuşturacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk hentbolu yakın gelecekte iyi bir yerlere gelecek"

Gala gecesinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çebi, öncelikle 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz de hentbol camiası olarak maalesef A Milli Erkek Hentbol Takımı'mızın kaptanı Cemal Kütahya'yı toprağa verdik. Camiamızın başı sağ olsun, sevenlerine tekrar başsağlığı diliyorum. 50 yıllık bir tarih tabii dile kolay, yarım asır. Tabii ki tam anlamda Türk hentbolu, Avrupa seviyesinde istediğimiz seviyede değil fakat yapmış olduğumuz organizasyonlar, teknik gelişmeler ve iyileştirmelerle beraber, uluslararası temsiliyetin de artmasıyla beraber Türk hentbolu yakın gelecekte iyi bir yerlere gelecek."

Bu sene yapılacak çalışmalara yönelik de Çebi, "50. yıl bizim için dijital dönüşüm yılı, birçok dijital yenilik yapmaya başladık. Asıl hedefimiz merkezimize çocukları ve eğitimi koymak. Çocuklarımızın teknik kapasitesini geliştirmek, antrenörlerimizin teknik kapasitesini geliştirmek çünkü Türk hentbolunun geleceğinin çocuklardan geçtiğini düşünüyoruz. Ülke olarak en büyük gücümüz yeni nesiller, onların önünü açmak da bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya ile karşılaşacağını da dile getiren Çebi, "Huzurlarınızda camiamıza da bir haber vermek istiyorum, daha henüz olmuş değil ama dünya şampiyonası için 'Wild card' başvurumuzu da yapacağız. Türkiye'deki potansiyeli gören uluslararası idarecilerin de bizi oraya dahil etmek isteyeceklerini düşünüyorum. Emin olduğum bir nokta var, biz ne kadar uluslararası alanda gözükürsek o kadar kaliteli bir hentbol sporu ekranlara koyacağız. Onların bize daha çok ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir genç potansiyelimiz var." dedi.

Antalya'da düzenlenecek 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na ilişkin de Çebi, "2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, hentbol adına tarihimizde ilk defa ev sahipliği yapacağımız bir Avrupa şampiyonası olacak. Yeni yapılanmamızın da ekran yüzü olacak, oynadığımız oyunla Türk hentbolunun geleceğinin ne kadar parlak olduğunu hentbolseverlere göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çebi tarafından gecede, Prof. Dr. Yaşar Sevim'in eşi, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın da ilk antrenörü Mahire Sevim'e "50. Yıl Onur Ödülü", Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal'a da "50. Yıl Özel Ödülü" takdim edildi.

Avrupa Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Predrag Boskovic ve Uluslarası Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Francisco Blazquez Garcia'ya da günün anısına plaket verildi.