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Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Ödül Töreni Düzenlendi

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Ödül Töreni Düzenlendi
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Ankara'da yapılan Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, ödüllerini aldı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, güreşin önemine vurgu yaparak sporculara destek sözü verdi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de madalya kazananları kutladı.

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor Kulübü ve Keçiören Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, altınla ödüllendirildi.

Keçiören Belediye Başkanı ve ABB ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Keçiören Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, olimpiyat ikinci, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp ile olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu da katıldı.

Özarslan, yaptığı konuşmada, güreşin öneminin bilinci olduklarını, bunun için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları tebrik eden Özarslan, "Çok güzel güreşler oldu. Güreşçilerimizde inanılmaz bir motivasyon gördüm. Bu, memnun edici bir durum. Hedefe doğru gidiyor görüntüsü var. Bu noktada bizler de elimizden gelen ne varsa ortaya koyacağız. Bütün güreşçilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Beklenti, Avrupa ve dünyada madalya

Türk güreşine destek veren herkese teşekkür eden Taha Akgül de madalya kazanan sporcuları kutladı.

Milli güreşçilere seslenen Akgül, "Türkiye Şampiyonası bir aşamaydı. Bizlerin sizlerden beklentisi, Avrupa ve dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenizdir. Hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından, sporcular ve antrenörlerine ödülleri takdim edildi.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ABB ASKİ Spor Kulübü, takımlarda grekoromen ve serbest stilde zirvede yer aldı. Yeni kurulan Keçiören Belediyesi Spor Kulübü ise ilk kez katıldığı şampiyonada serbest stilde ikinci oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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