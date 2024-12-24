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Türkiye Güreş Federasyonu Yeni Yönetim Kurulu Toplandı

Türkiye Güreş Federasyonu Yeni Yönetim Kurulu Toplandı
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Türkiye Güreş Federasyonu, 6. olağan ve mali genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısını Ankara'da yaptı. Başkan Taha Akgül, Türk güreşinin geleceği için hedefler ve projeler belirledi.

Türkiye Güreş Federasyonunda 6. olağan ve mali genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyonun açıklamasına göre, 18 Aralık'ta yapılan genel kurulda seçilen yönetim kurulu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün başkanlığında toplandı.

Yeni döneme dair hedefler, politikalar ve projelerin ele alındığı toplantıda, Türk güreşinin geleceği için izlenecek yol haritası belirlendi.

Özellikle altyapı, sporcu gelişimi ve uluslararası organizasyonlarda daha fazla başarı elde etme hedefleri, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Yeni yönetim kurulu, Türk güreşini hem ulusal hem de uluslararası arenada daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Görev dağılımı yapıldı

Federasyon binasındaki toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı da yapıldı.

Görev dağılımı şu şekilde açıklandı:

Başkan: Taha Akgül

Başkan vekili: Mesut Özarslan

İdari işlerden sorumlu asbaşkan: Hüseyin Kaya

Organizasyonlardan sorumlu asbaşkan: Abdullah Şanlı

Grekoromen güreşten sorumlu asbaşkan: İbrahim Demirtürkoğlu

Serbest güreşten sorumlu asbaşkan: Murat Şahin

Finans ve sponsorluktan sorumlu asbaşkan: Arslan Narin

Hukuk işlerinden sorumlu asbaşkan: İsmail Yağbat

Tesislerden sorumlu asbaşkan: Şems Sezal

Dış ilişkilerden sorumlu asbaşkan: İhsan Gürol Güzey

Asbaşkan: Ahmet Yıldırım

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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