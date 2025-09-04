Türkiye, Gürcistan'ı 3-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, E Grubu'ndaki 5. haftasında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle kazanan ay-yıldızlı takım, İspanya'nın da Bulgaristan'ı 3-0 yenmesiyle grubundaki durumunu güçlendirdi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 8 maç yapıldı.
A Milli Futbol Takımı, ilk maçların oynandığı E Grubu'nda Gürcistan'ı deplasmanda Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun (2) golleriyle 3-2 yendi. Ev sahibi ekibin golleri, Zuriko Davitashvili ve Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.
Ay-yıldızlıların grubundaki diğer müsabakada ise İspanya, konuk olduğu Bulgaristan'ı Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella ve Mikel Merino'nun attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Slovakya-Almanya: 2-0
Lüksemburg-Kuzey İrlanda: 1-3
E Grubu
Gürcistan-Türkiye: 2-3
Bulgaristan-İspanya: 0-3
G Grubu
Litvanya-Malta: 1-1
Hollanda-Polonya: 1-1
J Grubu
Kazakistan-Galler: 0-1
Lihtenştayn-Belçika: 0-6