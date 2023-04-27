Türkiye gündeminde zirveye oturdu! 'Sipariş atama Ali' etiketiyle yapılan paylaşımlar 100 bini geçti

Beşiktaş-Galatasaray maçına hakem Ali Şansalan'ın atanması gündem oldu. Bu atamanın Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarının isteğiyle gerçekleştiğini belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, 100 binin üzerinde paylaşım yaparak "Sipariş atama Ali" etiketini gündemin zirvesine taşıdı.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanması büyük ses getirdi.

"SİPARİŞ ATAMA ALİ"

Sosyal medyada örgütlenen Galatasaraylılar, "Sipariş atama Ali" etiketiyle 100 binin üzerinde paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar yaptıkları paylaşımlarda, derbiye Ali Şansalan'ın atanmasını Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarının talep ettiği iddiasında bulundu.

İDDİALARI YALANLADILAR

İddialar üzerine Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklama yaptı. İki kulüp de derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanmasını talep ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: