Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Para Atletizm Milli Takımı, Yeni Delhi'de

TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu Para Atletizm Milli Takımı, 27 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek olan 2025 Dünya Para Atletizm Şampiyonası için Hindistan'a ulaştı.

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın 12'nci edisyonuna ev sahipliği yapacak Jawaharlal Nehru (JLN) Stadyumu, 104 ülkeden 1200'den fazla sporcuyu ağırlayacak. Şampiyonada bu yıl 186 madalya müsabakası (101 erkek, 84 kadın ve 1 karma) yapılacak. Bu sayı, Kobe 2024'te düzenlenen son şampiyonadan 15 daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor.

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Kafilesi şu şekilde olacak:

Antrenörler: Hasan Deniz Kalaycı, Murat Gündüz, Sedat Bozbay

Sporcular: Ali Enes Kaya, Oğuz Akbulut, Mikail Al, Sevda Kılınç Çırakoğlu, Serap Demirkapu

Partner Sporcu: Mustafa Haydar Kuş

AYHAN YILDIRIM: HEDEFİMİZ, AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZI EN YÜKSEKLERE TAŞIMAK

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Yeni Delhi'de sahne alacak milli sporculara olan güvenini dile getirerek şunları söyledi:

"Milli takımımızın şampiyona için uzun süredir yoğun bir şekilde hazırlandığını biliyoruz. Sporcularımız bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada defalarca ülkemizi gururla temsil ettiler. Hindistan'da da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu büyük organizasyonda hedefimiz, ay-yıldızlı bayrağımızı en yükseklere taşımak ve ülkemize yeni başarılar kazandırmak olacak"

ATLETİZM TEKNİK KURUL BAŞKANI KALAYCI: MİLLETİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLER

Atletizm Teknik Kurul Başkanı Kalaycı, Dünya Şampiyonası'na yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Sporcularımızın ülkemiz adına en iyi dereceleri elde edeceklerine, devletimizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

ALİ ENES KAYA: BU YARIŞMA İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM

Milli sporcu Ali Enes Kaya ise şampiyona için uzun süredir çalıştığını belirterek, "100 ve 400 metre yarışmalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu yarışma için çok çalıştım, umarım emeklerimin karşılığını alırım. Spor Bakanımıza ve Federasyon Başkanımıza bizlere sundukları imkanlar için çok teşekkür ediyorum" dedi.