Türkiye Görme Engelliler Federasyonu, Avrupa Şampiyonası için Finlandiya'ya Gitti

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu, Avrupa Şampiyonası için Finlandiya'ya Gitti
Kadın ve Erkek Goalball Milli Takımları, 1 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım öncülüğünde Finlandiya'ya hareket etti. Başkan Yıldırım, sporcularına güven duyduğunu belirtti ve destek veren yetkililere teşekkür etti.

Mikail KARAMAN/ANKARA, KADIN ve Erkek Goalball Milli Takımları, 1 Eylül- 6 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım'ın refakatinde Finlandiya'ya gitti.

Başkan Ayhan Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Çok genç yaşta, hayatlarının en güzel dönemlerinde şanlı bayrağımız için fedakarlık yapan sporcularımıza güvenimiz tam. Emekleri, disiplinleri ve kararlılıklarıyla yürüdükleri bu yolun hakkını alacaklarına inanıyorum. Her anları ve her ter damlası bir değerdir. Bu mücadele onların kalplerindeki inancın dışa yansımasıdır. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'a destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Sahada biz olacağız, onların desteğiyle güçleniyoruz. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından heyecanımız çok yüksek, ruhumuz sahada olsun istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Millilerin maç programları ise şöyle açıklandı:

KADINLAR

1 Ekim: Saat 08.30 Türkiye - Büyük Britanya

Saat 12.15 Finlandiya - Türkiye – Büyük Britanya

2 Ekim: Saat 17.15 Türkiye - Almanya

3 Ekim: Saat 09: 45 Macaristan - Türkiye, Saat 13.30 Türkiye – Polonya

Çeyrek ve yarı final maçları 4 Ekim'de, final ya da 3'üncülük müsabakaları ise 5 Ekim tarihinde oynanacak.

ERKEKLER

1 Ekim: Saat 12.00, Litvanya – Türkiye

2 Ekim: Saat 09.00, Türkiye – Finlandiya, Saat 16.45, Büyük Britanya – Türkiye

3 Ekim: Saat 10.30, Türkiye – Polonya

Çeyrek ve yarı final maçları 4 Ekim, 3'üncülük ve final maçları 5 Ekim tarihinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
