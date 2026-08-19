Görme engelli milli futbolcular yarı finalde

Türkiye Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun açıklamasına göre, Strasbourg kentinde gerçekleştirilen IBSA B1 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

Milli takım, grup aşamasındaki ilk maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı. İkinci karşılaşmasında Romanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, grubun son maçında ise İtalya'yı 2-1 yenerek namağlup yarı finale çıkmayı başardı.

Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 21 Ağustos Cuma günü İngiltere ile karşılaşacak.

Kaynak: AA