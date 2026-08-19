Haberler

Görme engelli milli futbolcular yarı finalde

Görme engelli milli futbolcular yarı finalde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Milli takım, yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak

Türkiye Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun açıklamasına göre, Strasbourg kentinde gerçekleştirilen IBSA B1 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

Milli takım, grup aşamasındaki ilk maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı. İkinci karşılaşmasında Romanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, grubun son maçında ise İtalya'yı 2-1 yenerek namağlup yarı finale çıkmayı başardı.

Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 21 Ağustos Cuma günü İngiltere ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! Soruşturma başlatıldı
Anlaştı bile! Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun

Yüzüne bakmadığı isim dünyanın en büyük takımıyla anlaştı
Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma