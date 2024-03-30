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Türkiye Golf Turu'nun 5. Ayak Müsabakaları Tamamlandı

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Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 5. Ayak müsabakaları, 28-30 Mart tarihleri arasında Belek'te yer alan Antalya Golf Kulübü'nde oynandı.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 5. Ayak karşılaşmaları Belek'te yer alan Antalya Golf Kulübü'nde oynanan müsabakalarla tamamlandı. 28-30 Mart tarihleri arasında PGA Sultan Golf Sahası'nda oynanan turun 5. ayağında, Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, National GSK., Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Klassis Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden toplamda 23 sporcu yer aldı.

Oynanan müsabakaların final raundunun sonunda erkekler grossta Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 212 (-4) gross skorla birinci, Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar toplamda 226 (+10) gross skorla ikinci ve Kemer Golf Kulübü'nden Can Marko Özdemir 218 (+12) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlar grossta Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 233 (+17) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü sporcularından Ada Narin 239 (+23) gross skorla ikinci, Lara Sorguç toplamda 239 (+23) gross skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.

Karşılaşmaları Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de yakından takip etti.

TGF Türkiye Golf Turu 6. Ayak müsabakaları, 19-21 Nisan 2024 tarihinde TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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