Türkiye Golf Milli Takımı, Hırvatistan'da İki İkincilik Elde Etti
Türkiye Golf Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Croatia Junior Open 2025 turnuvasında Kadınlar ve Erkekler Gross kategorilerinde ikincilik elde etti. Deniz Sapmaz ve Semih Engez, önemli bir başarıya imza attılar.
Hırvatistan Golf Federasyonu tarafından organize edilen ve bu yıl yoğun bir katılımla gerçekleşen Zagreb'deki organizasyonda Türkiye, Hollanda, Avusturya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Bulgaristan'nın da aralarında olduğu 15 farklı ülkenin oyuncuları sahaya çıktı. Toplam 85 sporcu şampiyonluk için mücadele ederken bu mücadelede Milli Takım sporcuları önemli başarılara imza attı.
Kadınlar Gross kategorisinde; Milli Takım sporcularımızdan Deniz Sapmaz 213 gross skorla şampiyonayı ikinci sırada tamamlarken, Erkekler Gross kategorisinde; Milli Takım sporcularımızdan Semih Engez 214 gross skorla şampiyonayı ikinci sırada tamamlamayı başardı.