Türkiye Golf Milli Takımı, Hırvatistan'da İki İkincilik Elde Etti

Türkiye Golf Milli Takım sporcuları, EGA takviminde yer alan ve Hırvatistan Golf Federasyonu tarafından 26-28 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen Croatia Junıor Open 2025 turnuvasında mücadele ederek 2 ikincilik elde etti.

Hırvatistan Golf Federasyonu tarafından organize edilen ve bu yıl yoğun bir katılımla gerçekleşen Zagreb'deki organizasyonda Türkiye, Hollanda, Avusturya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Bulgaristan'nın da aralarında olduğu 15 farklı ülkenin oyuncuları sahaya çıktı. Toplam 85 sporcu şampiyonluk için mücadele ederken bu mücadelede Milli Takım sporcuları önemli başarılara imza attı.

Kadınlar Gross kategorisinde; Milli Takım sporcularımızdan Deniz Sapmaz 213 gross skorla şampiyonayı ikinci sırada tamamlarken, Erkekler Gross kategorisinde; Milli Takım sporcularımızdan Semih Engez 214 gross skorla şampiyonayı ikinci sırada tamamlamayı başardı.