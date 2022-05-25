Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Denizli'de Başladı - Haberler

Merkezefendi Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun düzenlediği "Türkiye Gençler Şampiyonası" başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bizim için satrancın yeri ve önemi apayrı. Çünkü satranç, çocuk yaştan itibaren öğrenildiğinde çocuklarımızın gelişimini olumlu yönde etkiliyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "Türkiye Gençler Şampiyonası" Anemon Otel'de başladı. Şampiyonanın açılış programına Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Av. Fatih Maden, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, meclis üyeleri, federasyon temsilcileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

Şampiyonaya katılan sporculara başarılar dileyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan şunları söyledi:

"TÜRKİYE'DE SATRANCA İLGİ ARTIYOR"

" Türkiye Satranç Federasyonu ile ' Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'nı Merkezefendi'mizde, Denizli'mizde yapmaktan, sizlerle paydaş olmaktan, ilçemizde Türkiye'nin dört bir yanında gelen gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerini konuk etmekten dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçemizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Bu kurslarımızdan biri de satranç. Bizim için satrancın yeri ve önemi apayrı. Çünkü satranç, çocuk yaştan itibaren öğrenildiğinde çocuklarımızın gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Satranç analitik düşünmeyi, aklın, bilimin yolundan gitmeyi öğrettiği için önemli bir yere sahip. İlçemizde hem çocuklarımız hem de aileleri tarafından satranç sporuna farklı bir ilgisi var. Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimizde satranç kursu veriyoruz. Bölgemizde dezavantajlı mahallerimiz var. Satranç sporuyla ilgilenecek imkanı olmayan çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlere bu sporu ayaklarına götürüyoruz. Hemşerilerimizden de güzel dönüşler alıyoruz. Türkiye'de satranca ilgi artıyor. Biz de yürekten destekliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerek sosyal tesislerde gerekse açık alanlarda satranç turnuvalarını yaparak gelecek nesillere örnek olmak istiyoruz. İlçemizi, ilimizi tanıtmada, satranca katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyor, genç sporculara başarılar diliyorum."

"GENÇLERİMİZ SATRANÇ SPORUNDA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR"

Çocuklar ve gençler için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Av. Fatih Maden ise şunları kaydetti:

" Türkiye'nin dört bir yanından sporcunun Denizli'de buluştuğu açılış törenine hoş geldiniz. Türkiye Gençler Şampiyonası, sporcuların gelişimleri için önemli bir turnuva. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz turnuvamıza yeniden başlamak çok kıymetli. Gençlerimiz beş gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu yarışta centilmenlik ve heyecan dolu mücadeleler olacak. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yatırımlar ile çocuklarımız, gençlerimiz satranç sporunda başarıdan başarıya koşuyor. Satranç, gençlerimizin hayatına yepyeni kapılar açıyor. Çocukların ve gençlerin satrançla ilgilenmesi çok önemli. Gençlerimiz için, geleceğimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Destek ve değer veren başta Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum."

Büyük bir heyecan ile başlayan şampiyona 29 Mayıs günü sona erecek. Dereceye giren genç sporculara, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek törenle ödülleri takdim edilecek.