Türkiye Genç Kadın Goalball Milli Takımı Dünya Şampiyonu Oldu

Brezilya'da düzenlenen '2023 IBSA Goalball Gençler Dünya Şampiyonası'nda finalde Avustralya'yı yenerek dünya şampiyonu olan Türkiye Genç Kadın Goalball Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı. Milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı'nda İGA görevlileri tarafından çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı. Ayrıca şampiyonada oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Genç Kadın Milli Takımı sporcuları için 'Gurur duyuyoruz' yazılı pankartlar açıldı. Başantrenör Gültekin Karasu, gelecek yıl Paris'te yapılacak olan Olimpiyatlar'ın hedefleri olduğunu belirtti.