Dakikalar boyunca izlendi! Türkiye-Galler maçında iptal olan gole tepkiler çığ gibi
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A Milli Futbol Takımımızın Galler ile karşı karşıya geldiği maçta konuk ekibte Mempham'ın kendi kalesine attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonda ofsayt çizgisinin çekilmemesi sosyal medyada büyük tepki aldı.
A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında 9. dakikada öne geçti ancak bu gol geçerlilik sayılmadı.
DAKİKALARCA SÜRDÜ
Türkiye'nin attığı golü yaklaşık 2 dakikalık VAR incelemesinin ardından İtalyan hakem Fabio Maresca'da izledi ve iptal etti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
VAR incelemesinin ardından A Milli Takım'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kullanıcılar bu karara büyük tepki gösterdi.
İşte iptal olan gole yapılan yorumlar;
Türkiye - Galler maçı sizce nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 19, 2023