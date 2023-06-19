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Dakikalar boyunca izlendi! Türkiye-Galler maçında iptal olan gole tepkiler çığ gibi

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımımızın Galler ile karşı karşıya geldiği maçta konuk ekibte Mempham'ın kendi kalesine attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonda ofsayt çizgisinin çekilmemesi sosyal medyada büyük tepki aldı.

A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında 9. dakikada öne geçti ancak bu gol geçerlilik sayılmadı.

DAKİKALARCA SÜRDÜ

Türkiye'nin attığı golü yaklaşık 2 dakikalık VAR incelemesinin ardından İtalyan hakem Fabio Maresca'da izledi ve iptal etti.

Dakiklar boyunca izlendi! Türkiye-Galler maçında iptal olan gole tepkiler çığ gibi

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

VAR incelemesinin ardından A Milli Takım'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kullanıcılar bu karara büyük tepki gösterdi.

İşte iptal olan gole yapılan yorumlar;

Türkiye-Galler maçında iptal olan gole tepkiler çığ gibi!

Türkiye-Galler maçında iptal olan gole tepkiler çığ gibi!

Dakikalar boyunca izlendi! Türkiye-Galler maçında iptal olan gole tepkiler çığ gibi

Türkiye-Galler maçında iptal olan gole tepkiler çığ gibi!

Türkiye-Galler maçında iptal olan gole tepkiler çığ gibi!

Türkiye-Galler maçında iptal olan gole tepkiler çığ gibi!

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Türkiye Galler Spor Haberler

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