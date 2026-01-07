Haberler

TFF, 108 teknik sorumluyu bahis nedeniyle PFDK'ya sevk etti

Güncelleme:
TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 108 teknik sorumlu hakkında disiplin süreci başlattı. Bahis oynadığı tespit edilen teknik sorumlular, 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında 108 teknik sorumlunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen hakemler açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 108 teknik adamın Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

PFDK'ya sevk edilen teknik sorumlular şöyle:

Savaş Yıldırım

Semih Tokatlı

Hakan Yılmaz

Serkan Ençetin

Tansu Yaan

Gökhan Ünal

Necdet Emre Özbayer

Aydemir Emrah Uzun

Harun Dişlitaş

Erhan Koç

İlker Erdem

İlker Avcıbay

Murat Parlak

Taner Gürsoy

Avni Okumuş

Tevfik Ata Tekin

Adem Çağlayan

Taner Gülleri

Erdoğan Sarıuşak

Ali Asım Balkaya

Ertürk Koray Balcıoğlu

Cevdet Uzunköprü

Murat Sönmez

Ahmet Yurtsever

Metin İlhan

Bülent Yenihayat

Sadullah Zehir

Mehmet Seçkin

Sercan Yıldırım

Muzaffer Taşkın

Serdar Göçerler

Muzaffer Bilazer

Murat Özkan

Can Güçer

Nuri Çolak

Coşkun Öz

Mete Işık

Ergün Işık

Mehmet Erol

Sait Taş

İlhan Özbay

Volkan Erten

Mustafa Alper Avcı

Orhan Kosulu

Özgür Ergün

Ayhan Tuna Üzümcü

Gürkan Ferhatoğlu

Şenol Demir

Görkem Öncü

Enver Şen

Cüneyt Dumlupınar

Ayhan Bahar

Muhammet Yılmaz

Aslan Toklu

Bayram Toysal

Ali Beykoz

Engin Dursun

Gökhan Beklemiş

Ahmet Duman

Murat Hacıoğlu

Rızvan Şahin

Uğur Kulaksız

İsmail Ertekin

Aykut Erdoğan

Semih Özü

Ahmet Taşyürek

Sinan Durmuş

Erhan Çelik

Adil Tozlu

Fuat Erarslan

Özgür Çetiner

Egemen Urhan

Mehmet Birinci

Hasan Uğur Kardal

Gürkan Aslan

Bayram Sevindik

Mustafa Çapanoğlu

Selahaddin Dinçel

Serhat Güller

Ramazan Kurşunlu

İbrahim Raif Albay

Onur Yeniyurt

Evren Şenel

Sertaç Gezer

Hasan Yüksel

Hayati Palancı

Ümit Metin Yıldız

Hakan Çobanoğlu

Kemal Dulda

Selçuk Akçay

Kadir Kar

Cahit Erçevik

Mithat Çulcuoğlu

Fatih Serkan Albayrak

Özden Töraydın

Eray Gülay

Nazım Gülay

Mehmet Altıparmak

İbrahim Tolgay Kerimoğlu

Cafer Elek

Hakan Keleş

Ufuk Sarı

Bahaddin Güneş

Ufuk Uysal

İbrahim Yıldırım

Serdar Uygun

Erkan Bölükbaş

Cemil Aktaş - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
