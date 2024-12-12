Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılının FIFA hakemlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakem listesi belirlendi.

TÜRKMEN VE ÇAKIR LİSTEYE EKLENDİ

Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Kadir Sağlam ve Zorbay Küçük'ün ardından Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır da FIFA hakem listesine eklendi.

Öte yandan listeye yeni eklenen Türkmen, Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho'dan övgü dolu sözler almıştı. Çakır ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından eleştirilmişti.

İŞTE O LİSTE

01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede bulunacak yeni isimleri TFF şu şekilde açıkladı;