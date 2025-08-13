Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a Mağlup Oldu

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası çeyrek final müsabakasında Sırbistan'a 94-73 mağlup oldu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan müsabakaya milliler, Demir Öztürk, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Sırbistan oldu. İlk periyodu 29-18 geride kalan milliler, ikinci çeyrekte farkı 2 sayıya indirerek soyunma odasına 45-43 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte Sırbistan farkı 8 sayıya çıkarırken son periyoda 63-55'lik skorla girildi.

Milliler son periyotta rakip potaya gitmekte zorlandı. Sırbistan, bu çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde 12-0'lık seri yakalayarak farkı da 20 sayıya çıkardı: 55-75.

Son bölümde farkı eritemeyen ay-yıldızlılar parkeden 94-73 mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takımda 32 sayı kaydeden Ömer Kutluay, müsabakanın en skorer ismi oldu. Sırbistan'da ise Nikola Kusturica 30 sayı attı.

Milliler 15 Ağustos Cuma saat 15.00'te Letonya ile 5-8 klasman mücadelesinde karşı karşıya gelecek.