Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya'yı Mağlup Etti

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Litvanya'yı 91-74 yenerek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. Demir Öztürk maçın en skorer oyuncusu olurken, Türkiye Estonya ile oynayacağı son maç için hazırlık yapıyor.

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Litvanya'yı 91-74 mağlup etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Olimpik Salon'da oynanan müsabakaya milliler Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşlisiyle başladı.

Mücadelenin ilk periyodu Litvanya'nın 15-13'lük üstünlüğüyle tamamlanırken taraflar soyunma odasına 40-40'lık eşitlikle gitti.

Milliler üçüncü çeyrekte farkı açarak son bölüme 66-51 önde girdi. Son periyotta farkın kapanmasına müsaade etmeyen ay-yıldızlılar, parkeden 91-74'lük galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda Demir Öztürk, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Ömer Kutluay da 19 sayıyla takımına katkı sağladı.

İsrail'in ardından Litvanya'yı da mağlup ederek grupta 2'de 2 yapan milliler, gruptaki son maçında yarın TSİ 15.00'te Estonya ile karşılaşacak.

