A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Çok özel bir gurur yaşıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Hem futbolcularımızın performansından hem de futbol takımımızın arkasındaki gizli takıma da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7'nci maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok özel bir gurur yaşıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Hem futbolcularımızın performansından hem de futbol takımımızın arkasındaki gizli takıma da teşekkür etmek istiyorum. Sahaya gelmek gerekirse de maçla alakalı geliştirmemiz gereken bazı noktalar var. Onları fark ettim, onların üzerinde de duracağız ve çalışacağız. Hazırlıklı bir şekilde istediğimiz bütün hedeflere ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.

Montella, UEFA'nın yaptığı şu anki gruba göre Türkiye'nin ikinci torbada olunduğunun hatırlatılması üzerine "Bu konuda herhangi bir hesap yapmamıştım. Çünkü ilk hedefimiz bizim Almanya'ya ulaşmaktı. Hedefimizi yakalamaktı, sonrasında tabii ki de iştahınız da artacak. Çünkü birinci torba içinde de oynayabiliriz" şeklinde konuştu.

Stattaki atmosferle ilgili soruya ise Montella, "Canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü baktığınızda zaman zaman maçta biraz zorlandığımızda bile sahadaki 12'nci adam görevini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

Futbolcuların öz güveniyle ilgili soru üzerine İtalyan teknik adam, "Burada bizim futbolcularımızın değeri ortaya çıkıyor. Biz buraya geldiğimiz günden itibaren tutkuyla, aşkla, milli takımlarına bağlı bir grupla karşılaştık. O yüzden oynayan oynamayan herkes çok tutkulu bir şekilde ve istekli arzulu olmasından kaynaklanan, sonrasında tabii ben iletişimimi genellikle direkt yapıyorum. Direkt bir insanım. Dürüst olmaya çalışırım. Her seferinde futbolcularımla bu şekilde konuşurum ama her kategoride nerede olursanız olun futbolda farkı yaratan her zaman daha az süre alan futbolcular. Hepsi birbirine o kadar çok bağlı ki farkı yaratan aslında bizim grubumuz" diyerek sözlerini tamamladı.