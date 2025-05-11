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Türkiye Eskrim Federasyonu, 2028 Olimpiyatları için Madalya Hedefliyor

Türkiye Eskrim Federasyonu, 2028 Olimpiyatları için Madalya Hedefliyor
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Federasyon Başkanı Abdurrahman Karataş, Türkiye'nin eskrim alanındaki uluslararası başarılarını artırarak 2028 Olimpiyat Oyunları'nda daha fazla madalya almayı planladıklarını açıkladı. Hedef, bireysel ve takım olarak kürsüye çıkmak.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki başarılarını sürdürerek, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda alt yaş gruplarında gerçekleştirilen Flöre Türkiye Şampiyonası'nı takip eden Karataş, AA muhabirine, 6 ay önce göreve başladıklarında sporu daha iyi anlamak için sahada onlarla birlikte olduklarını söyledi.

Antalya'da Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Karataş, "Burada 48 sporcumuz yarıştı. Bir sezonda ilk kez 3 altın, 3 bronz madalya alan sporcularımız bizi gururlandırdı. Bunun ardından Çin'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da Avrupa şampiyonu olan sporcumuz dünya ikincisi olarak başarısını sürdürdü. 2024 Olimpiyat Oyunları'nda iki sporcu ile bir paralimpik sporcumuz bizleri temsil etti." diye konuştu.

Abdurrahman Karataş, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda daha fazla sporcu göndermek için çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

"Bireysel ve takım olarak hedefimiz kürsüye çıkmak"

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya'nın bronz madalya aldığını hatırlatan Abdurrahman Karataş, şunları kaydetti:

"Hakan'ın yanına ekleyeceğimiz sporcularla sayımızı arttırarak olimpiyatlarda daha çok madalya almayı planlıyoruz. Bu doğrultuda tüm birimlerimiz gayretle çalışıyor. Hem Avrupa hem de dünyada yakaladığımız başarıyı ABD'nin Los Angeles kentinde 2028'de gerçekleştirilecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da sporcularımızı kürsüye çıkararak sürdürmeyi hedefliyoruz. Bireysel ve takım olarak hedefimiz kürsüye çıkmak. Paralimpik Oyunları'nda da bronz madalyamızı, altın yapmak istiyoruz."

Eskrimde farklı kategorilerde aktif yaklaşık 2 bin sporcunun bulunduğunu belirten Karataş, sporcuların sezon takvimini takip ederek maçlara katıldığını bildirdi.

Abdurrahman Karataş, federasyon olarak düzenlenen etkinlikleri sürekli takip ettiklerini ve sporcuların yanında olduklarını aktardı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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