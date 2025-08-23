Türkiye Erkek Sualtı Hokeyi Takımı Avrupa-Afrika Şampiyonu

Avrupa- Afrika Kıtalararası Sualtı Hokeyi Şampiyonası'na katılan Türkiye'nin erkek milli takımı, finalde İngiltere'yi yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre Dünya Sualtı Aktiviteleri Federasyonu (CMAS) tarafından ilk kez düzenlenen organizasyon, Hollanda'nın Dordrecht kentinde yapıldı.

Ay-yıldızlı sporcular, büyük erkeklerde 13 takımın katıldığı şampiyonanın finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek podyumun zirvesine çıktı. Milli takım, turnuvada oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Türkiye'nin kadın milli takımı ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladığı organizasyonda 7. oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutmanın gururunu yaşıyoruz. Millilerimizin her birine, antrenörlerimize, şampiyonluk yolunda emek veren herkese ne kadar teşekkür etsek azdır. Kadın millilerimizin performans ve gücünü de tüm ülkeler gördü. Önümüzdeki uluslararası şampiyonalarda kadınlarda da çok ciddi başarılara imza atacağımıza şüphem yok." ifadelerini kullandı.