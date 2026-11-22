Türkiye erkek kumite takımı Karadağ'a finalde kaybederek dünya ikincisi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karate Dünya Kupası'nda Türkiye'nin erkek kumite takımı, Karadağ'a finalde kaybederek gümüş madalya kazandı ve dünya ikincisi oldu. Çin'in Hangzhou kentindeki organizasyonda 14 milli sporcu tatamiye çıkarken kadın ve erkek kata takımları madalyasız tamamladı.
Karate Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye'nin erkek kumite takımı, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda, 14 milli sporcu tatamiye çıktı.
Eren Akkurt, Uğur Aktaş, Hasan Arslan, Enes Bulut, Kadir Furkan Genç, Umut Eren Gündoğ, Yusuf Eren Temizel ve Ömer Faruk Yürür'den oluşan erkek kumite takımı, Karadağ ile karşılaştığı final müsabakasını kaybederek dünya 2'ncisi oldu.
Türkiye'nin kadın kata takımı (Keyda Nur Çolak, Ayşe Yılmaz, Esra Çelik) ve erkek kata takımı (Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar) ise şampiyonayı madalyasız tamamladı.