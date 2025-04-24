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Türkiye Erkek Buz Hokeyi A Milli Takımı, Güney Afrika'yı 7-0 Mağlup Etti

Türkiye Erkek Buz Hokeyi A Milli Takımı, Güney Afrika'yı 7-0 Mağlup Etti
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Türkiye Erkek Buz Hokeyi A Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki üçüncü maçında Güney Afrika'yı 7-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı. Maçta Ferhat Bakal, Ogün Uzunali, Ömer Kars, Fatih Faner, Emrah Savaş, Ege Odabaş ve Emin İnandı gollerle takımına katkı sağladı.

Türkiye Erkek Buz Hokeyi A Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki üçüncü maçında Güney Afrika'yı 7-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 7. dakikada Ferhat Bakal, 13. dakikada Ogün Uzunali ve 18. dakikada Ömer Kars'ın attığı golle 3-0 önde bitirdi.

Milli takım, hızlı başladığı ikinci periyotta ise 28. dakikada Fatih Faner, 29. dakikada Emrah Savaş ve 38. dakikada Ege Odabaş'ın golleriyle rakibine 6-0'lık üstünlük kurdu.

Türkiye, son periyotta da Emin İnandı'nın 51. dakikada kaydettiği golle maçı 7-0 kazandı.

Türkiye 6 puana ulaştı

Türkiye, A Grubu'nun 3. maçları sonunda puanını 6'ya yükselterek 3. sırada kaldı.

Güney Afrika galibiyetiyle puanını 6'ya çıkaran Türkiye, 3. sıradaki yerini korudu. Kırgızistan, Bosna-Hersek'i 5-1 mağlup ederek 9 puana ulaştı ve averajla liderliğini sürdürdü. Lüksemburg'u 8-3 yenen Türkmenistan ise 9 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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