Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Rize'de Başlıyor

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Rize'de ilk kez Çayeli ilçesinin doğal güzellikleriyle ünlü Senoz Vadisi'nde 8-9 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle düzenlenecek şampiyonaya ilişkin bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentin spor turizmi açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Turizm algısını şehir geneline yaymak istediklerini dile getiren Vali Baydaş, bir süre önce düzenlenen Kaçkar by UTMB'yi büyük bir başarı ve coşkuyla tamamladıklarını belirtti.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ile bir başka vadiyi daha ön plana çıkaracaklarını aktaran Baydaş, şunları kaydetti:

"Artık Senoz Vadisi bizim açımızda organik vadidir. Kendine ait tescilli balı olan bir markadır, birleştiği yaylayla Kaçkar Dağları'nın bir başka ulaşım eteğidir. Senoz markasını burada ön plana çıkarmış olacağız. Şehrimizde daha evvel bu boyutta denemediğimiz bir spor disiplinine daha ev sahipliği yapmış olacağız. Doğa sporları adına bir ultra maraton. Belki de dünyadaki en iyi organizasyonlardan birini gerçekleştirmiş olduk ve devam edecek. Raftingin zaten doğal olarak merkezlerinden bir tanesiyiz."

İhsan Selim Baydaş, kentte motosiklet ve ATV'ye yönelik bu büyüklükte ilk defa bir organizasyon düzenleneceğine işaret ederek, "Bunun Türkiye ayağının, Avrupa Şampiyonası ayağının, ulusal ve uluslararası ayağının vazgeçilmez bir parçası haline getireceğiz. Bu artık bu markayla, bu isimle büyüyerek devam edecek." diye konuştu.

Rize'nin kış sporlarının vazgeçilmez yerlerinden biri olacağını belirten Baydaş, "Rize kışını saklamış diyorum. Biz o saklı güzelliği ortaya çıkarabilmek için adım adım ilerliyoruz. Rize'nin sakladığı en büyük güzelliklerinden bir tanesinin kışı ve kışın getirdiği imkanlar ve olanaklar olduğunu hep birlikte görüyor olacağız." dedi.

"Motor sporlarının gücünü, enerjisini Rize'ye getiriyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ise Türkiye'yi dört mevsim, uluslararası spor organizasyonlarının doğal ev sahibi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bakanlık olarak bu doğrultuda bir strateji yürüttüklerini ifade eden Temurci, "Türkiye'nin dünya spor turizmi pazarından aldığı payı büyütmek için stratejiler geliştiriyoruz. Spor, bugün dünyada salt bir spor meselesi değil. Spora artık bölgesel ve küresel düzeyde kendimizi, kendi hikayemizi anlatmamıza, tanıtmamıza imkan veren bir insani diplomasi faaliyeti olarak da bakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Senoz Valisi'nde gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon aslında bu genel stratejinin genel uygulamalarından biri." ifadelerini kullandı.

Kaçkar by UTMB organizasyonun Rize'nin uluslararası doğa sporları açısından ne kadar güçlü bir destinasyon olabileceğini kanıtladığını dile getiren Temurci, şunları kaydetti:

"Şimdi bu vizyonu bir adım daha ileriye taşıyarak motor sporlarının gücünü, enerjisini Rize'ye getiriyoruz. Çayeli Senoz Vadisi'nde düzenleyeceğimiz bu organizasyon, Rize'yi aslında çok disiplinli bir spor turizmi merkezi haline getirecek yolculuğun da önemli duraklarından bir tanesi. Bunu uzun vadeli bir spor turizmi yatırımı olarak da görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda inşallah buradaki bu adımı çok daha farklı bir seviyeye taşıyacağız. Bunu bir uluslararası formata dönüştürerek çok daha fazla ülkeden, çok daha fazla sporcuyu ve katılımcıyı burada ağırlamayı düşünüyoruz."

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa da Senoz Vadisi'nde ilk kez şampiyonanın düzenleneceğini belirterek, "Bu organizasyon, spor turizmi kapsamında bölgenin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine katkı sunarak marka değerine büyük güç katacaktır. Hedefimiz bu organizasyonu geleneksel hale getirerek Senoz Vadisi'ni uluslararası motor sporları takviminde söz sahibi bir merkez yapmaktır." diye konuştu.

Toplantıya, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Rize Gençlik ve İl Spor Müdürü Ramazan Öztürk, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan ve Asbaşkanı Mahmut Nedim katıldı.