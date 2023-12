Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Üçüncü Ayak Yarışları Tamamlandı

SPOR Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası tamamlandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 74 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışları tamamlandı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından hazırlanan yapay ve doğal parkur olmak üzere iki etapta yapıldı. Sporcular, lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sıradan başlamak için 20 kilometrelik parkuru 4 kere geçerek 80 kilometrelik parkurda mücadele etti. Yarışlarda 13 ATV sporcusu, 3'ü kadın olmak üzere 61 enduro motosiklet sürücüsü yer aldı. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şampiyona ile ilgili konuşan Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir, "Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın son ayak yarışını gerçekleştirerek tamamladık. 74 yarışçımızın 3'ü kadın ve 13 ATV sporcusu olarak katılmışlardı kayıt yaptırarak yarışımıza. 4 tur üzerinden geçildi yaklaşık 20 kilometrelik bir parkur. Güzel geçti herhangi bir sorun yok. Herhalde bununla birlikte de aktiviteler sonlandı Türkiye Motosiklet Federasyonu'nda öyle düşünüyorum. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum, katılan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Umarım onlar da eğlenmişlerdir" dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de "Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2023 sezonunu Kemer'de Türkiye'nin turizm merkezinde kapatıyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 2023 yılında yaklaşık 15 yıldır ' spor turizm geleceğidir' sloganıyla Türkiye'nin her yerinde spor organizasyonlarını sadece sporu spor için değil özellikle spor turizminin gelişmesi açısından katkı koyacağını söyleyerek bu organizasyonları yapmaya çalışıyoruz. Tabii Kemer'de olmak çok büyük bir keyif. Çünkü Kemer yıllardır enduro branşında dünyanın en iyi organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor Sea to Sky'a. Sea to Sky gerçekten de ülkemizin de onuru, gururu motor sporlarında. Bu anlamda özellikle Kemer Motosiklet Kulübü'ne çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır başarıyla bu görevi yerine getiriyorlar. Bizler de burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah Kemer Motosiklet Kulübü sabit tesisine kavuşur. Bundan sonra da yerli ve yabancı sporculara hizmet eder. Bizler de büyük bir mutlulukla seyrederiz" diye konuştu.

Yarışlar sonunda Enduro GP'de 1. Bayram Uysal, 2. Rafet Karakuş, 3. Aykut Kızıltan; E1 Sınıfı'nda 1. Murat Can Köse, 2. Gökhan Gökçe, 3. Erhan Sertkaya; E2 Sınıfı'nda, 1. Rafet Karakuş, 2. Salih Çarpışantürk, 3. Taha Can Çataloğlu; E3 Sınıfı'nda 1. Bayram Uysal, 2. Gökhan Kart, 3. İslam Yıldız; EG Sınıfı'nda 1. Emirhan Kurt, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Doğukan Duraman; EB Sınıfı'nda 1. Aykut Kızıltan, 2. Veli Küp, 3. Emre Esen; EC Sınıfı'nda 1. Ümit Kaya, 2. Hasan Gider, 3. Mücahit Süleyman Arslan; EV Sınıfı'nda 1. Ali Baydaş, 2. Mehmet Okuyan, 3. Recep Bahadır Çaktı; EK Sınıfı'nda 1. Nur Şafak Özkan, 2. Aslı Kutluca, 3. Duru Aybüke Altan; ATV GP'de 1. Osman Fırat, 2. Murat Yatgın, 3. Emre Muharrem Sağlam, S1 Sınıfı'nda 1. Osman Fırat, 2. Haktan Özkul, 3. Muhittin Burak Özkul; S2 Sınıfı'nda 1. Emre Muharrem Sağlam, 2. Halil Yatgın, 3. Hasan Can Özbaşaranlar ve S3 Sınıfı'nda 1. Murat Yatgın, 2. Kasım Yatgın, 3. Hasan Yatgın oldu.

Yarışlar sonunda 2023 Türkiye Enduro ve ATV şampiyonları ise şu şekilde oldu:

Enduro GP ve E2 sınıfında Rafet Karakuş, E1 sınıfında Gökhan Gökçe, E3 sınıfında Gökhan Kart, EB sınıfında Aykut Kızıltan, Gençler sınıfında Emirhan Kurt, EC sınıfında Ümit Kaya, Veteran sınıfında Mehmet Okuyan, Kadınlar sınıfında Aslı Kutluca, ATV GP'de Emre Muharrem Sağlam, S1 sınıfında Haktan Özkul, S2 sınıfında Emre Muharrem Sağlam, S3 sınıfında Murat Yatgın. (DHA)