Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı sporcularına madalya

Güncelleme:
Dubai'de düzenlenen 2026 Dünya Paralimpik Grand Prix Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı milli sporcuları, Hamide Doğangün gümüş, Zübeyde Süpürgeci ise bronz madalya kazandı.

Dubai'de gerçekleştirilen 2026 Dünya Paralimpik Grand Prix Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı milli sporcuları başarıya imza attı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti, 2026 Dünya Paralimpik Grand Prix Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

46 ülkeden 398 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye'yi temsil eden sporcuların arasında Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı milli sporcuları da yer alıyor.

Başarılarından dolayı "Altın Kızlar" olarak anılan sporculardan Hamide Doğangün ile Zübeyde Süpürgeci, dün düzenlenen T53 kategorisi 100 metre kadınlarda piste çıktı.

Ömer Cantay antrenörlüğünde rakiplerine karşı ter döken milli atletlerden Doğangün, ikinci olarak gümüş madalya, Süpürgeci ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Hem bize hem de ülkemize büyük bir sevinç yaşattılar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da maddi ve manevi olarak her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Spor
