Türkiye’den İki Akademisyen Avrupa Fair Play Yönetiminde Göreve Seçildi
Yunanistan'ın Olimpiya şehrinde düzenlenen 30. Avrupa Fair Play Kongresi'nde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden iki akademisyen önemli görevlere seçilerek Fair Play değerlerinin güçlenmesine katkı sağlayacak.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Olimpiyat ruhunun doğduğu topraklarda düzenlenen bu özel organizasyonda, Fair Play değerlerinin Avrupa çapında daha da güçlendirilmesi hedeflenirken, Türkiye'den iki akademisyenin üst düzey görevlere seçilmesi gurur verici bir gelişme oldu. Fair Play kültürünün uluslararası düzeyde gelişmesine katkı sağlayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyen olan Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu ve Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyenliğe devam eden Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı'yı kutluyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."