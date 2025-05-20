Türkiye’den İki Akademisyen Avrupa Fair Play Yönetiminde Göreve Seçildi

Türkiye’den İki Akademisyen Avrupa Fair Play Yönetiminde Göreve Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın Olimpiya şehrinde düzenlenen 30. Avrupa Fair Play Kongresi'nde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden iki akademisyen önemli görevlere seçilerek Fair Play değerlerinin güçlenmesine katkı sağlayacak.

YUNANİSTAN'IN Olimpiya şehrinde, 17-19 Mayıs tarihleri arasında Antik Olimpiyat Akademisi'nde düzenlenen 30. Avrupa Fair Play Kongresi ve Avrupa Fair Play Hareketi (EFPM) Genel Kurulu'nda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, EFPM Yönetim Kurulu'na; Komisyon Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı ise EFPM Bilim Kurulu'na seçildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olimpiyat ruhunun doğduğu topraklarda düzenlenen bu özel organizasyonda, Fair Play değerlerinin Avrupa çapında daha da güçlendirilmesi hedeflenirken, Türkiye'den iki akademisyenin üst düzey görevlere seçilmesi gurur verici bir gelişme oldu. Fair Play kültürünün uluslararası düzeyde gelişmesine katkı sağlayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyen olan Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu ve Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyenliğe devam eden Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı'yı kutluyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor

Efsane kaleci cuma günü futbolu bırakıp teknik adam oluyor
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi

Başkan adaylığını açıklamıştı! Ali Koç'un gitmesi için imza verdi
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.