Avrupa'da rekor gelir! Türk takımları kasayı öyle böyle doldurmadı

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden 4 temsilcimiz ciddi bir gelirin sahibi oldu. Avrupa'da tarihi bir sezon yaşayan Türk takımlarının toplam geliri 43 milyon euroya dayandı.

EN FAZLA GELİR TRABZONSPOR'UN

UEFA para ödüllerinde an itibarıyla en fazla geliri Trabzonspor elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen bordo-mavili kulüp, bu kalemden teselli mahiyetinde 5 milyon euroyla ödüllendirildi. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, 3,63 milyon euroluk katılım bedelinin yanı sıra performanstan 1,95 milyon euro, katsayıdan da 1,32 milyon euro kazandı. Yaklaşık 2,5 milyon euroluk market geliriyle birlikte bordo-mavililer toplamda 14,4 milyon euronun sahibi oldu.

FENERBAHÇE'NİN GELİRİ

Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, lige katılımından 3,63 milyon euro, performanstan 3,36 milyon euro ve katsayıdan 2,9 milyon euroluk ödülü hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip ayrıca grup maçlarını lider tamamladığı için 1,1 milyon euro ve son 16'ya kaldığı gerekçesiyle de 0,5 milyon euro alacak. Market kaleminden de Trabzonspor gibi 2,5 milyon euro kazanacak Fenerbahçe, toplamda 13,9 milyon euroluk gelire ulaşmış durumda.

BAŞAKŞEHİR 7.2 MİLYON EUROYU KASASINA KOYDU

Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir 2,94 milyon euro, grup lideri olarak son 16 turuna çıktığı için 1,25 milyon euroluk edinime ulaştı. Başakşehir gruptaki performansı ve katsayıdan toplam 3,1 milyon euro kazanırken toplamda market kalemi hariç 7,2 milyon euroyu kasasına koydu.

SİVASSPOR VE KONYASPOR'UN GELİRİ

Konferans Ligi'nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor, lige katılımdan 2,94 milyon euro, grup lideri olarak son 16 turuna çıktıkları için 1,25 milyon euroluk edinime ulaştı. Sivasspor gruptaki performansı ve katsayıdan toplam 2,52 milyon euro kazanırken, toplamda 6,7 milyon euronun sahibi oldu. Bu arada Avrupa kupalarına Konferans Ligi 3. eleme turunda veda eden Arabam.com Konyaspor da dayanışma ödülleri çerçevesinde dağıtılan 0,55 milyon euro ile yetindi.