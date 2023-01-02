Türkiye defterini kapattı! Mesut Özil'in yeni takımı çok konuşulacak

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yarattıktan sonra Başakşehir'in yolunu tutan Mesut Özil'e Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha talip oldu. Süper Lig'de bu sezon sadece 1 maçta 10 dakika forma giyebilen yıldız futbolcu, Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Fahya'ya transfer olabilir.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Fenerbahçe'den transfer olduğu Başakşehir'de çok az maça çıkan Mesur Özil'e sürpriz bir talip çıktı.

SÜPER LİG'DE 10 DAKİKA FORMA GİYDİ

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Al-Fayha, Mesut Özil'i renklerine bağlamak istiyor. Başakşehir ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek deneyimli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 1 maçta sadece 10 dakika forma giyebildi.

NWAKAEME İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Bu sezon forma giydiği 4 maçta 66 dakika sahada kalan Mesut Özil, Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya transfer olması durumunda Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme ile takım arkadaşı olacak.