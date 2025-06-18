Türkiye'de yerden yere vurulan Zaha ve Diego Rossi, Messi ile kapışıyor! Bakın nerede

Avrupa'dan transfer ettiği yıldız futbolcularla adından söz ettiren MLS'te formaları en çok satılan oyuncular açıklandı.

ZAHA VE DİEGO ROSSİ'DEN SÜRPRİZ

Listenin ilk sırasında Messi yer aldı. Arjantinli yıldızın forması Amerika'da en çok satılan isim oldu. Listenin devamında Galatasaray'ın eski yıldızı Wilfried Zaha ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Rossi de kendisine yer bulan bir diğer isimler oldu. Zaha, forması en çok satılan yedinci isim olurken, Diego Rossi ise 10. sırada yer aldı.

İşte MLS'te forması en çok satılan ilk 10 isim;