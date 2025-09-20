Haberler

Türkiye'de sürpriz ayrılık! 6 maçın dördünü kazanan hoca yollandı

Türkiye'de sürpriz ayrılık! 6 maçın dördünü kazanan hoca yollandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Çorum FK, İstanbulspor'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığını duyurdu. Takımıyla 6 maça çıkan Tahsin Tam; 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Çorum FK 3-1 mağlup oldu.

TAHSİN TAM İLE YOLLAR AYRILDI

Ligde 4 galibiyet ve 1 beraberlikle lider konumunda bulunan Çorum FK, İstanbulspor karlısında sezondaki mağlubiyetini alarak ikinci sıraya geriledi. Dünkü karşılaşmanın ardından Çorum FK, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrılması kararını aldı.

Türkiye'de sürpriz ayrılık! 6 maçın dördünü kazanan hoca yollandı

Konuyla ilgili Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak bugünden itibaren yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze büyük emekler veren, bizlere 2. Lig şampiyonluğu yaşatarak 1. Lig yolculuğumuzu başlatan değerli hocamız Tahsin Tam'a ve ekibine yürekten teşekkür ederiz. Çorum Futbol Kulübü tarihinin en önemli başarılarından birine imza atan hocamızın bu yolculuğumuzdaki yeri her zaman özel kalacaktır. Kendisine ve ekibine, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Tahsin Tam" ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 6 maça çıkan Tahsin Tam; 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 13 puan toplayan Çorum FK, ikinci sırada bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
