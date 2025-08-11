Türkiye'de İlk UEFA Kaleci A Kursu Düzenleniyor

Türkiye'de İlk UEFA Kaleci A Kursu Düzenleniyor
Güncelleme:
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, kaleci antrenörlüğü alanında en üst seviye eğitim olan UEFA Kaleci A Kursu'nu ilk kez düzenleyecek. 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde Riva Milli Takım Tesisleri'nde yapılacak kurs, Türkiye'nin kaleci eğitimini Avrupa standartlarına entegre etme adımı olarak değerlendiriliyor.

AYDEMİR: TÜRKİYE'DE KALECİ EĞİTİMİ AVRUPA STANDARTLARINDA

TFF Futbol Gelişim Direktörü Emre Aydemir, bu tarz eğitimlerin önemine vurgu yaparken, "Kaleci antrenörlüğü artık ayrı bir uzmanlık alanı. Bu kursla birlikte Türkiye'de kaleci eğitimi, Avrupa standartlarına tam anlamıyla entegre oluyor" dedi.

THOMAS: TÜRKİYE'NİN BU ADIMI UEFA İLE ÖRTÜŞÜYOR

UEFA Türkiye Sorumlusu Martin Thomas da Türkiye'nin bu yaklaşımı için, "Türkiye'nin bu adımı, UEFA'nın eğitim vizyonuyla birebir örtüşüyor. Gerçek temelli öğrenme ve performans odaklı yaklaşım, modern kaleciliğin temelini oluşturuyor. UEFA Kaleci A Lisansı, Avrupa'da kaleci antrenörlüğünün zirvesini temsil ediyor. Bu kurs, sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda oyunun psikolojik ve taktiksel boyutlarına dair derinlemesine bir bakış sunuyor. Türkiye'nin bu seviyede bir eğitimi ilk kez düzenliyor olması, futbol gelişimi açısından tarihi bir dönüm noktası" şeklinde konuştu.

BOĞUŞLU: BÜYÜK BİR FIRSAT

Türkiye Futbol Federasyonu Kaleci Departmanı Koordinatörü Ömer Alper Boğuşlu ise düzenlenen kurs hakkında, "Bu kurs, sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda kaleci antrenörlerinin düşünme biçimini değiştirecek. Sahada karar veren, oyunu yönlendiren kaleciler yetiştirmek için büyük bir fırsat. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek UEFA Kaleci A Lisansı kursu geleneksel gelişim odaklı yaklaşımların ötesine geçerek performans merkezli bir eğitim modeli sunuyor. Eğitim süreci, teorik bilgiden çok saha içi gerçekliklere dayalı öğrenme ile şekilleniyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
