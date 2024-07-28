Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de İlk Kez Düzenlenen Hike and Fly Anatolia Yarışı Kapadokya Etabı Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Hike and Fly Anatolia Yarışı'nın Kapadokya etabı tamamlandı. 16 sporcu, Kızılçukur vadisi, Bayrak Tepe, Zelve ören yeri, Çavuşin köyü ve Göreme beldesi yakınlarına iniş yaparak yarışı tamamladı. Çek sporcu Stanislav Mayer birinci oldu.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü 'Hike and Fly Anatolia Yarışı' bugün Kapadokya parkuru ile tamamlandı.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 11 ülkeden 16 sporcunun katıldığı yarışmanın Kapadokya ayağı Ürgüp İlçesi'ne bağlı Ortahisar Beldesi kent meydanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş ve koşu yapan sporcular ilk olarak Kızılçukur vadisine ulaştı. Buradan Bayrak Tepe'ye tırmanan sporcular daha sonra yamaç paraşütleriyle uçarak Zelve ören yeri, Çavuşin köyü ve Göreme beldesi yakınlarına iniş yaptı. İnişi tamamlayan sporcular, Göreme kasabası üzerinden Uçhisar kalesi çevresinden dolaşarak Ürgüp meydanında gelerek yarışı tamamladı.

Kapadokya etabını Çek sporcu Stanislav Mayer 2 saat 28 dakikada tamamlayarak birinci olurken, Fransız sporcu Remi Bouredelle 2 saat 57 dakikayla ikinci, Colombiyalı sporcu Martin Mesa da 3 saat 22 dakikayla üçüncü oldu.

Birinci olan Mayer yaptığı açıklamada, "Kapadokya harika bir coğrafya. Uçarken bulut tabanına kadar çıkmayı başardım. Bölge inanılmaz güzel, çok beğendim. Davet edildiğim için çok muyluyum. Burada görülecek çok şey olduğu için herkese gelmesini tavsiye ediyorum. İlerleyen yıllarda da gelmeyi düşünüyorum. Kapadokya'da önce yer altına indik. Daha sonra yer üstünde koştuk ve gökyüzünde uçtuk. Harika bir yarıştı" dedi.

Kapadokya etabını ikinci tamamlayan Fransız sporcu Rami Bouredelle ise, "Çok kuvvetli bir rüzgara karşı kalkış yaptım ama havalandıktan sonra manzara çok güzeldi. Uçhisar Kalesi yakınlarına kadar uçmayı başardım. İniş yaptıktan sonra tekrar yürüyerek Ürgüp'e ulaştım. Burada yarıştığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kapadokya Türkiye Göreme Etkinlik Spor Güncel Haberler

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

 Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak

Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak

 Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü

Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü?
100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title