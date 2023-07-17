Türkiye'de cinsel tercihi nedeniyle eleştirilen Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk sonrası bomba paylaşım

Hemcinsleriyle yaşadığı ilişkiler nedeniyle Türkiye'de eleştiri oklarının hedefi olan Ebrar Karakurt, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğu getiren isimlerden biri oldu. Tarihi başarı sonrası Karakurt, kendisini yargılayanlara şair İsmet Özel'in dizeleriyle göndermede bulundu. Başarılı voleybolcu paylaşımında, "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" ifadelerini kullandı.

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yıldızlarından Ebrar Karakurt, tarihi zaferin ardından bomba bir paylaşımda bulundu. Şair İsmet Özel'in dizlerine yer verdiği paylaşımında Karakurt, "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" ifadelerini kullanarak kendisini cinsel tercihi nedeniyle eleştirenlere gönderme yaptı.

TAKİPÇİLERİ EBRAR'A DESTEK VERDİ

Voleybol dışında özel hayatıyla da sık sık gündem olan Ebrar Karakurt'un yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, milli voleybolcuya takipçileri destek verdi.

Ebrar Karakurt'un paylaşımı ve yapılan yorumlar şöyle: