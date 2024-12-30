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Türkiye Curling Süper Lig Müsabakaları Erzurum'da Tamamlandı

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2023-2024 Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da sona erdi. Kadınlarda Erzurum TEİAŞ Spor Kulübü, erkeklerde Erzurum Curling Akademi şampiyon oldu.

Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da sona erdi.

Türkiye Curling Süper Lig 2023-2024 sezonu müsabakaları 20-27 Aralık tarihlerinde Yakutiye Curling Salonu'nda gerçekleştirildi.

Final karşılaşmalarını Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, TEİAŞ 15. Bölge Müdürü Yakup Albayrak ile çok sayıda davetli izledi.

Organizasyonda 8 kadın, 8 erkek toplam 16 takım madalya mücadelesi verdi.

Kadınlarda finalde karşılaştığı Köyceğiz Göl ve Gençlik Spor Kulübü'nü yenen Erzurum TEİAŞ Spor Kulübü, erkeklerde ise Çelebi Spor Kulübü'nü yenen Erzurum Curling Akademi Süper Lig şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor
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