Türkiye Curling Federasyonu Olimpiyatlara Katılmak İstiyor

Türkiye Curling Federasyonu Asbaşkanı Murat Akın, yeni sezonda katılacakları şampiyonalarda puanlar toplayıp sıralamada yükselerek olimpiyatlara katılmak istediklerini söyledi.

Murat Akın, AA muhabirine, yoğun bir antrenman programıyla 2024-2025 sezonunu başlattıklarını söyledi.

Birçok branşta hem ulusal hem de uluslararası arenada yarışmalara katılabilmek için çalışmaların sürdüğünü anlatan Akın, "Ulusal bazda üç branşta Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 2. Lig'e yükselme müsabakaları dediğimiz ve çoklu katılımın olduğu liglerimiz var. Bunu 2024-2025 sezonuna yayıyoruz, 30 Haziran'a kadar müsabakalarımızı yapacağız. Oldukça kalabalık bir katılım oluyor. Sadece Erzurum'dan değil, diğer illerden de yoğun bir katılım var. Trabzon, Ankara, Muğla, Tekirdağ gibi yerlerden bile katılımımız çok fazla." dedi.

Olimpiyat parolasıyla puanlara odaklandıklarını dile getiren Akın, şöyle devam etti:

"Öncelikle Avrupa Şampiyonamız var, takımlarımız burada A ve B klasmanında mücadele edecek. A klasmanında kadın takımımız mücadele ediyor. Avrupa'nın en iyi 10 takımının katıldığı bir müsabaka, 18 Kasım'da Finlandiya'da yapılacak. Büyük takımımız şu anda yurt dışında, özel turnuvalardan turnuvalara koşuyor. Yoğun bir çalışma programı yapıyoruz. 2026'daki olimpiyatlara katılabilmek için buralardan puan toplamamız gerekiyor. Sıralamamızı yükselterek, puan toplayarak olimpiyata gitmeyi hedefliyoruz. Zor ama imkansız değil. Bunu yapabilecek kabiliyete sahip sporcularımız var. Bunun için çalışmalarımızı yürütüyoruz."

"Puan toplayıp olimpiyata gitmeyi hedefliyoruz"

Erkek takımının İsveç'te yapılacak B klasmanındaki Avrupa Şampiyonası'na katılacağını anlatan Akın, erkek takımının A klasmanına çıkmak için mücadele edip oradan da Avrupa için kota almaya çalışacağını kaydetti.

Akın, karışık çiftlerin müsabakalarının ön elemesinin aralıkta yapılacağını aktararak, "Şampiyona İskoçya'da gerçekleştirilecek. İlk dörde girip ön elemeyi geçerlerse A Şampiyonası için Kore'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılıp buradan da puan toplayıp yine olimpiyata gitmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç milli takımın aralıkta B klasmanında katılacağı şampiyonanın bulunduğunu dile getiren Akın, şöyle devam etti:

"Geçen yıl A klasmanına çıkmıştık ama tekrar B klasmanına düştük. Bu sene daha iddialıyız. A klasmanına çıkıp, A'da kalmayı ve yukarıya doğru tırmanmayı hedefliyoruz. 2028'deki Gençlik Olimpiyatları'na katılmak için puan toplamaya devam ediyoruz. 2025'in mart ve nisan aylarında kadınlar ve erkeklerde büyük takımların Dünya Şampiyonası var. Buralara katılabilmek için Avrupa Şampiyonası'nda yukarıya doğru tırmanmamız lazım. İlk 7 içerisinde yer alırsanız direkt Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ediyorsunuz. Burada toplayacağımız puanlar yine olimpiyatlara gitmek için büyük bir öneme sahip."

Akın, 2025'in mayıs ayında ilk defa Kanada'da karışık çiftler müsabakası gerçekleşeceğini yapılacak seçmelerin ardından oluşturulacak takımla bu şampiyonaya katılmak istediklerini kaydetti.

"Curling, Türkiye geneline yayıldı"

Curlingin geçmişinden bahseden Akın, "2011'de curling branşı ile tanışan Türkiye, sadece buz curlingde artık 1500 civarında sporcusu olan, floor curlingde okul sporlarına yönelik yapılan uygulamada ise 5 bin civarında bir katılımcı sporcu sayısına ulaştı. Yani eskiden çok azdı, 50-100'lerle başladığımızda bu sayıları söylüyorduk ama bu artık Türkiye geneline yayıldı." diye konuştu.

Akın, curlingde tesisleşme ve hedefleriyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Erzurum dışında Trabzon ve Zonguldak'ta antrenman salonumuz var. Samsun ve Ankara'da çok amaçlı salon var ama curlinge de çevrilebiliyor. Sporcularımız o şekilde kullanabiliyor. Orada milli sporculardan oluşan antrenörlerimiz var, burada sporcu yetiştiriyorlar. Kulüpleşmeler çok fazla arttı ve lig müsabakalarına katılıyorlar. Sivas'a yeni bir curling salonu yapılıyor, inşaat devam ediyor. Büyük ihtimalle yıl bitmeden aktif hale gelecek ve burada da curling çalışmalarına başlanılacak. Antrenör alındıktan sonra artık curlingin yavaş yavaş Türkiye genelinde yayılmaya başladığını ve çok daha fazla sporcuya ulaşacağımızı, buradan yetenekli sporcuları çıkartarak dünya ve Avrupa şampiyonalarında ve olimpiyatlara gitme yolunda daha da başarılı olacağımıza inanıyorum."