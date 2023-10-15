Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, curling salonlarının sayısının artmasını ve spor turizminin geliştirilmesini istiyor. Şebin, Erzurum'un spor turizmi potansiyelini vurgulayarak, Erzurum'da düzenlenen organizasyonları kaçırmamak gerektiğini belirtti. Ayrıca, curling branşında Türkiye'nin dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında yer aldığını ve altyapının geliştirilmesiyle daha büyük başarılara imza atabileceklerini ifade etti.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, curling salonlarının sayısının artmasını istiyor.

Başkan Kenan Şebin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 11-19 Şubat tarihlerinde Türkiye'de ilk kez düzenlenmesi planlanan Dünya Liseler Arası Kış Oyunları'nın ertelendiğini hatırlattı.

Yereldeki yetkililerin bu organizasyonu Erzurum'da yapma noktasında isteklerinin olacağını ifade eden Şebin, çünkü devletin Erzurum'a 2011 yılından bugüne çok ciddi destek verdiğini belirtti.

Şebin, "Spora çok büyük önem veren hükümetimiz var. Dolayısıyla bu tesislerin yaşatılması noktasında burada spor turizmini geliştirmemiz lazım. Erzurum dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri. 12 ay turizm imkanı olan, kış ve yaz spor turizmiyle iç içe olan bir yer. Dolayısıyla bu ve buna benzer organizasyonları alarak hem şehri canlı tutmak hem de tanıtımı noktasında bu imkanları kaçırmamamız lazım." dedi.

"Gerçekten sorun yaşıyoruz"

Şebin, devletin kendilerine gerekli desteği her zaman verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz tesis yönetimini maalesef tam anlamıyla bazı bölgelerde eksik bırakıyoruz. Spor, insan ve tesis yönetimini becerirsek, sporu uluslararası nitelikte yönetmiş olacağız. Ben üst yönetim değil yerel yönetimden bahsediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu noktada elinden geleni yapıyor ama yereldeki işler, federasyonlara Gençlik Spor İl Müdürlüklerine kalıyor. Biz gerçekten sorun yaşıyoruz. Curling olarak Erzurum'un haricinde hiçbir alternatifimiz yok. Keşke Erzurum'daki tesislerden 5-6 yerde olsa, bizim de havuzumuz geniş olacak. Hem de burada çıkan sorunlardan dolayı başka bir ilde müsabaka yapma imkanı elde edebilirdik ama maalesef curlingde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Tek bir salonla yetiniyoruz. Şu anda devletimizin verdiği destekle mevcut sorunları halletmeye çalışıyoruz. Salonumuz bir yıldır kapalı uluslararası ölçütlerde yapılmaya çalışılıyor."

Erzurum'da buz sporları için 5 salon bulunduğuna işaret eden Şebin, "Curling salonu yok diye aslında çaresiz değiliz. Devletimiz 5 tane salon yapmış. Bunlardan herhangi birini kullanma hakkımız var. Sonuçta ülke sporuna hizmet eden bir branşız. Devletimizin, hükümetimizin sağladığı imkanlarla dünyaya mücadele ediyoruz. Curling ince işçilik isteyen, hassas teknik konuların olması gereken bir branş. Taşın dönmesi belli bir zamanda gitmesi hepsi teknik konular. Dolayısıyla altyapı tamamen giderildiği takdirde biz dünya ile en iyi şekilde mücadele etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Dünyanın en iyi 10 ülkesi arasındayız"

Şebin, Türkiye'nin curling branşında dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer aldığını anımsatarak, "Şu an kadınlarda, erkeklerde, gençlerde, karışık çiftlerde dünyanın en iyi 10 ülkesi arasındayız. Belki bu sene bizim olimpiyat kotası yılımız ve kasımda Avrupa şampiyonamız var. Türkiye olarak rakiplerimizin 1500'lü yıllarda başladığı bir spora biz 10 yıl önce başladık. Artık biz bunların en ciddi rakiplerinden biriyiz. Bunun yanında kadın ve erkeklerde Avrupa şampiyonasında A grubundayız. En üst lig mücadele eden bir ülkeyiz. Bu küçümsenmeyecek bir başarı." ifadelerini kullandı.

Sivas ve Samsun'daki curling çalışmaları hakkında bilgi veren Şebin, "Sivas'ta yeni bir curling salonu yapılıyor ve 3-4 ay gibi çok yakın zamanda bitecek. Samsun'da 2 yıldır devam eden bir proje var. Bu sayede 3 bin kişi curlinge başladı bu azımsanmayacak bir sayı. İstedikten sonra bu ülkenin gençlerinin yapamayacağı, başaramayacağı bir şey yok. Dolayısıyla tesisleşmeyi bitirdiğimiz takdirde hedeflerimize çok kısa zamanda ulaşacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.