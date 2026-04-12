Türkiye'nin de katılacağı Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda grup maçları yarın başlıyor

Türkiye Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarına katılmak için yarın Güney Afrika'da sahaya çıkıyor. Şampiyona 19 Nisan'a kadar sürecek ve Türkiye, Tayland, Türkmenistan, Güney Afrika, Bosna Hersek ve Meksika ile karşılaşacak.

Türkiye Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı'nın da mücadele edeceği Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları, yarın Güney Afrika'da başlayacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Cape Town'daki organizasyon 19 Nisan Pazar gününe kadar sürecek.

Türkiye şampiyonada Tayland, Türkmenistan, Güney Afrika, Bosna Hersek ve Meksika ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlıların maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.00 Türkiye-Tayland

14 Nisan Salı:

14.00 Türkmenistan-Türkiye

16 Nisan Perşembe:

21.00 Türkiye-GüneyAfrika

17 Nisan Cuma:

17.30 Bosna Hersek-Türkiye

19 Nisan Pazar:

14.00 Türkiye-Meksika

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
