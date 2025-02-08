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Türkiye Buz Duvarı Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da Başladı

Türkiye Buz Duvarı Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da Başladı
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Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Buz Duvarı Tırmanışı Şampiyonası, 60 sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyona katılan Erzurum ve Ardahan valileri de buz duvarında tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Buz Duvarı Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da başladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan ve yapaylığı ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Mustafa Tekin Ice Park'ta düzenlenen şampiyonaya, 60 sporcu katılıyor.

Sporcular, 20 metre yüksekliği ve 150 metre enindeki buz parkında puan toplayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de organizasyon kapsamında buz duvarında tırmanış yaptı.

Vali Çiftçi, tırmanışın ardından gazetecilere, düzenlenen etkinlikten keyif aldığını söyledi.

Önceden de tırmanış yaptığını belirten Çiftçi, "Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum'da, Ardahan Valimizle tırmanış gerçekleştirdik. Bugün aynı zamanda Türkiye Buz Duvarı Şampiyonası da düzenleniyor. Ülke çapında bir etkinlik gerçekleşiyor, toplam 60 sporcu katılıyor. Ülkenin ilk ve tek yapay buz duvarı, Palandöken'de bulunuyor. Çok keyifli bir tırmanış gerçekleştirdim daha öncede 2 kez tırmanmıştım. Tüm spor severleri Erzurum'a davet ediyorum." diye konuştu.

Ardahan Valisi Çiçek de tırmanıştan keyif aldığını anlatarak "İlk denememiz olduğu için herhalde kondisyonumuz yeterli değildi ama duvarın 3'te ikisine kadar tırmandığımı tahmin ediyorum. Çok keyifliydi. Erzurum, Türkiye'de kış sporlarının merkezi, dünyada da merkezi olma yolunda hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Yarışmacılardan 16 yaşındaki Kıvanç Kütüker ise 3 yıldır buz tırmanış sporu ile ilgilendiğinden bahsederek "Tırmanışım yaklaşık 4 dakika sürdü, yaklaşık 25 metreye çıktım. Göründüğünden çok daha zor bir spor, oldukça beden ve düşünme gücü istiyor. Kazmayı ve kramponu nereye sapladığınız çok önemli. Burada olmaktan çok mutluyum. Uzun zamandır tırmanışçı olmama rağmen ilk ve güzel bir yarış deneyimiydi." şeklinde konuştu.

Şampiyona, yarınki yarışlarla sona erecek.

Kaynak: AA / Talha Koca - Spor
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