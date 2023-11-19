Türkiye, Bulgaristan'da Eskrim Turnuvasında 1 Altın ve 1 Bronz Madalya Kazandı

Türkiye, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda altın ve bronz madalya elde etti. Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı altın madalya kazanırken, Deniz Duvan ise bronz madalya aldı.

Türkiye, Bulgaristan'da yapılan Avrupa Eskrim Konfederasyonu Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın son gününde 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre başkent Sofya'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

Turnuvanın son gününde Yiğit Ayaz, Arda Tanerler, Ateş Efe Toker ve Furkan Yaman'dan oluşan Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı, finalde ABD-2 takımını 45-34 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Yıldız kadınlar kılıç bireyselde Ukraynalı Viktoria Korotchenko'ya yarı finalde 15-10 yenilen Deniz Duvan ise bronz madalya aldı.

Milliler, üç gün süren turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.