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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı: Paris 2024 Olimpiyatları'nda 3 altın madalya bekliyoruz

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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda en az 3 altın madalya beklediklerini belirtti. Gözgeç, Paris 2024 Olimpiyatları hazırlıklarının gelecek ay başlayacağını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda en az 3 altın madalya beklediklerini belirtti.

Gözgeç, AA muhabirine, Paris 2024 Olimpiyatları hazırlıklarının gelecek ay başlayacağını söyledi.

Polonya'da düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nın kendileri için en önemli organizasyonlardan biri olduğuna işaret eden Gözgeç, gelecek yıl mart ayında İtalya'da, mayısta da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dünya elemelerine katılacaklarını anlattı.

Avrupa Oyunları'nda olimpiyatlar için 6 sıklette kota aldıklarını vurgulayan Gözgeç, "İki eleme daha var önümüzde, onların kimler olacağı noktasında Samsun'da düzenlenen şampiyona bizim için çok önemli. Samsun'da 2016 Rio Olimpiyatları öncesinde olimpiyat elemeleri yapmıştık. O zaman da 6 sporcu elemelerde vize almıştı. İnşallah buradan çıkan sporcularımız elemelerde başarılı olur ve onlarla da Paris'e gideriz. Sporcularımızdan madalya umudumuz çok fazla." ifadelerini kullandı.

"2024 Paris Olimpiyatları'ndan çok şey bekliyoruz"

Paris Olimpiyatları'nda kazacakları madalyalarla Türkiye'yi sevindirmek istediklerinin altını çizen Gözgeç, şunları kaydetti:

"2024 Paris Olimpiyatları'ndan çok şey bekliyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız çok yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımıza, ülkemize, Bakanlığımıza ve boks camiasına borcumuzu ödemek zorundayız. Olimpiyatlarda alacağımız madalyalar ile ülkemizi sevindireceğiz inşallah. Olimpiyatlarda hedefimiz çok fazla, 3 altın madalya bekliyoruz. Dünya otoriteleri boksta bizim 2 altın 2 gümüş madalya alacağımızı söylüyor ama biz bunun daha fazlasını temenni ediyoruz."

Bu yıl katıldıkları organizasyonlarda farklı yaş kategorilerinde pek çok madalya kazandıklarını dile getiren Gözgeç, Avrupa Oyunları'nda en başarılı federasyonlardan biri olduklarına dikkati çekti.

Avrupa Oyunları'nı da başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Gözgeç, "Avrupa Oyunları'nda 4 kızımız, 2 erkek sporcumuz kota aldı. Bu bir rekor. Elemelerin birinci ayağında bizim beklentimiz 2-3 kotaydı ama 6 kota aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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