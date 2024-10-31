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Türkiye Bisiklet Milli Takımı, Balkan Şampiyonalarında 21 Madalya Kazandı

Türkiye Bisiklet Milli Takımı, Balkan Şampiyonalarında 21 Madalya Kazandı
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Türkiye Bisiklet Federasyonu, Balkan Pist ve Yol Bisikleti Şampiyonalarında milli takımların toplam 21 madalya kazandığını açıkladı. Pist Şampiyonası'nda 16 madalya ile başarılı bir performans sergileyen milli sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda elde ettikleri zaferlerle Türk gençliğinin azmini gösterdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Balkan Pist Şampiyonası ve Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda milli bisikletçilerin toplam 21 madalya aldığını açıkladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, milli bisikletçilerimizin Balkan Şampiyonaları'nda kazandığı 21 madalya ile Cumhuriyet'in 101. yılına gurur verici bir başlangıç yaptı. Bulgaristan'ın Plovdiv Veledromu'nda 25-27 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Balkan Pist Şampiyonası'nda, Türkiye Pist Bisikleti Milli Takımı toplam 16 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada Lydia Turan, Ramazan Yılmaz, Mehmet Emin Çiçek, Emre Kaplan, Haktan Ramazan Sayan ve genç kadın takım sprint ekibi toplamda 6 altın madalya aldı. Ayrıca Ramazan Yılmaz ve Türkiye takım sprint ekibi iki gümüş madalyanın sahibi olurken, Lydia Turan, Rabia Şimşir, Emre Kaplan, Doğukan Arıkan, Haktan Ramazan Sayan, Ege Erülkü ve erkek takım sprint ekibi ise 8 bronz madalya elde etti. Şampiyonada Mehmet Emin Çiçek 4 km bireysel takip yarışında, Ramazan Yılmaz ise 1 km zamana karşı yarışında iki yeni Türkiye rekoru gerçekleştirdi.

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 5 madalya

28- 29 Ekim 2024 tarihlerinde Edirne'de, 10 ülkeden 174 sporcunun katılımıyla yapılan Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda milli bisikletçiler, Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Zamana karşı yarışında genç kadınlarda Hatice Buse Ertekin birinci olurken, yıldız erkeklerde Ege Erülkü birinciliği, büyük erkekler kategorisinde ise Burak Abay üçüncülüğü elde etti. Yol yarışında ise Hatice Buse Ertekin genç kadınlarda altın madalya kazanırken, yıldız erkeklerde Muhammet Umut Demircan bronz madalyanın sahibi oldu.

"Bu başarılar, Türk gençliğinin azmi ve ulusal değerlerimize olan bağlılığının bir göstergesi"

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Asbaşkan Metin Cengiz, Romanya Bisiklet Federasyonu Başkanı Alexandru Catalin, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Şube Müdürü Murat Ulaşdır ile birlikte, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim ederek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda elde edilen bu anlamlı başarıyı kutladı. Başkan Emin Müftüoğlu, "Bu başarılar, Türk gençliğinin azmi ve ulusal değerlerimize olan bağlılığının bir göstergesi" sözleriyle sporcuları, teknik ekipleri ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti. Müftüoğlu, Türkiye'nin bisiklet sporunda uluslararası alanda daha nice zaferler elde edeceğine inandığını vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cumhuriyet Bayramı Politika 29 Ekim Türkiye Spor

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