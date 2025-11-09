Haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nde 9. Hafta Müsabakaları Geride Kaldı

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında 3 yapılan maçla devam edildi. Finalspor, iLab Basketbol'u 91-72, Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol ise Gaziantep Basketbol'u 89-70 mağlup etti. Fenerbahçe Koleji, OGM Ormanspor'u 97-84 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasına, 3 müsabakayla devam edildi.

Ligde alınan sonuçlar şu şekilde:

Finalspor-iLab Basketbol: 91-72

Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol- Gaziantep Basketbol: 89-70

Fenerbahçe Koleji-OGM Ormanspor: 97-84

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
