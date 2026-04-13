Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi: Toplu sonuç
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 33. hafta mücadelelerinde OGM Ormanspor, Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, Fenerbahçe Koleji RAMS ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor galip geldi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 33. hafta mücadelesi 4 maçla tamamlandı.
Sonuçlar şöyle:
OGM Ormanspor-Kipaş İstiklalspor: 100-83
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Göztepe: 91-86
Fenerbahçe Koleji RAMS-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 91-90
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Darüşşafaka Lassa: 83-65
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul