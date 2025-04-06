Türkiye Basketbol Ligi'nde 32. hafta maç sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 32. haftasında oynanan 3 maçta, Gaziantep Basketbol Konya Büyükşehir Belediyespor'u, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Trabzonspor'u mağlup oldu. Ayrıca Pizzabulls CO Basket, MKE Ankaragücü Ikon Menkul'e kaybetti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 32. haftasına 3 maçla devam edildi.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor: 89-82
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Trabzonspor : 85-97
Pizzabulls CO Basket- Mke Ankaragücü Ikon Menkul: 81-92