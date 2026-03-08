Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında 4 maç oynandı. Konya Büyükşehir Belediyespor, Cemefe Gold Haremspor'u 94-68, Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 82-65, MKE Ankaragücü Basketbol, iLab Basketbol'u 81-74 ve Göztepe, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 91-82 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasına, 4 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Konya Büyükşehir Belediyespor-Cemefe Gold Haremspor: 94-68
Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 82-65
Mke Ankaragücü Basketbol-iLab Basketbol: 81-74
Göztepe- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 91-82
Kaynak: AA / Emre Doğan