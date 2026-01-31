Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında 4 maç oynandı. Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'u 75-64, Finalspor OGM Ormanspor'u 77-82, Göztepe Gaziantep Basketbol'u 65-77 ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka Lassa'yı 86-76 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasına 4 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 75-64
Finalspor-OGM Ormanspor: 77-82
Göztepe- Gaziantep Basketbol: 65-77
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa: 86-76
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor