Haberler

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında 4 maç oynandı. Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'u 75-64, Finalspor OGM Ormanspor'u 77-82, Göztepe Gaziantep Basketbol'u 65-77 ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka Lassa'yı 86-76 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasına 4 maçla devam edildi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 75-64

Finalspor-OGM Ormanspor: 77-82

Göztepe- Gaziantep Basketbol: 65-77

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa: 86-76

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Çetenin iki numarasıydı! Macaristan'dan getirildi, anında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Uçak apronda! Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor
Beşiktaş taraftarından Konyaspor maçında yönetime protesto

Konyaspor maçında tribünler bu seslerle inledi