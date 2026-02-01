Haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 77-71, Fenerbahçe Koleji RAMS ise MKE Ankaragücü'nü 75-72 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Konya Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 77-71'lik skorla mağlup etti.

Günün ikinci mücadelesi ise Ankara TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynandı. Fenerbahçe Koleji RAMS, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 75-72 yendi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
