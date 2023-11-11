Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda Türkiye, 3 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere 10 madalya kazanarak en başarılı ülke oldu. Şampiyonada Türkiye ayrıca takım halinde de 6 şampiyonluk elde etti.

Türkiye Balkan Kros Şampiyonası'nda 10 madalya ile en başarılı ülke oldu

Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda Türkiye, 3 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere 10 madalya ile en başarılı ülke oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Pirdop kentinde yapılan şampiyonada Türkiye, 10 ferdi madalyanın yanı sıra takım halinde de 6 şampiyonluk elde etti.

Organizasyonda altın madalya kazanan ferdi sporcular:

Edibe Yağız (20 yaş altı kadınlar), Ali Tunç (20 yaş altı erkekler), Ömer Amaçtan (23 yaş altı erkekler)

Gümüş madalya kazanan ferdi sporcular:

Utku Göler (20 yaş altı erkekler), Pelinsu Şahin (23 yaş altı kadınlar), İsmail Taşyürek (23 yaş altı erkekler), Ramazan Baştuğ (Büyük erkekler)

Bronz madalya kazanan ferdi sporcular:

Nursena Çeto (23 yaş altı kadınlar), Ayetullah Aslanhan (23 yaş altı erkekler), Bahar Atalay (Büyük kadınlar)

Takım halinde ise 20 yaş altı kadınlar takımı, 20 yaş altı erkekler takımı, 23 yaş altı kadınlar takımı, 23 yaş altı erkekler takımı, büyük kadınlar ve büyük erkekler takımı olmak üzere 6 takım şampiyonluğu kazanıldı.